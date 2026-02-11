DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Douglas auf 'Buy'
Foto: adobe.stock.com
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Douglas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Douglas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte