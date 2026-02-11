DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Douglas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

