JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wachstumaussichten der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) seien zunehmend gut untermauert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag des Laborausrüsters und -dienstleisters dürfte die Zuversicht stärken./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 20:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 229,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

