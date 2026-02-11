JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wachstumaussichten der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) seien zunehmend gut untermauert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag des Laborausrüsters und -dienstleisters dürfte die Zuversicht stärken./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 229,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
