    Die Trump-Blase platzt: KI killt Jobs, Stagflation voraus!

    Die heutigen Arbeitsmarktdaten dürften wohl schwach ausfallen, vorwiegend aus zwei Gründen

    Kein guter Tag für Trump, denn seine Zölle wackeln - und er könnte mit den heutigen US-Arbeitsmarktdaten noch schlechter werden! Weil drei Republikaner dagegen stimmten, wird das US-Abgeordnetenhaus heute über die Rechtmäßigkeit der Kanada-Zölle abstimmen - damit spielt das Parlament in Sachen Zölle jetzt eine wichtige Rolle - nachdem Trump bisher das Exklusiv-Recht beansprucht hatte (laut Verfassung aber erhebt nur das Parlament Zölle). Die heutigen Arbeitsmarktdaten dürften wohl schwach ausfallen, vorwiegend aus zwei Gründen: KI killt erstens Jobs, und zweitens sorgen die ICE-Abschiebungen für weniger Jobs. Sollten die heutigen US-Arbeitsmarktdaten so schwach wie befürchtet ausfallen und am Freitag die Inflations-Zahlen dann jedoch "heiß" ausfallen, wären die USA in einer Stagflation. Was soll die Fed dann tun?

    2. Bitcoin und der $2-Billionen-Crash: Wie ernst ist die Lage?

     

    Das Video "Die Trump-Blase platzt: KI killt Jobs, Stagflation voraus!" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
