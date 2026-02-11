Kein guter Tag für Trump, denn seine Zölle wackeln - und er könnte mit den heutigen US-Arbeitsmarktdaten noch schlechter werden! Weil drei Republikaner dagegen stimmten, wird das US-Abgeordnetenhaus heute über die Rechtmäßigkeit der Kanada-Zölle abstimmen - damit spielt das Parlament in Sachen Zölle jetzt eine wichtige Rolle - nachdem Trump bisher das Exklusiv-Recht beansprucht hatte (laut Verfassung aber erhebt nur das Parlament Zölle). Die heutigen Arbeitsmarktdaten dürften wohl schwach ausfallen, vorwiegend aus zwei Gründen: KI killt erstens Jobs, und zweitens sorgen die ICE-Abschiebungen für weniger Jobs. Sollten die heutigen US-Arbeitsmarktdaten so schwach wie befürchtet ausfallen und am Freitag die Inflations-Zahlen dann jedoch "heiß" ausfallen, wären die USA in einer Stagflation. Was soll die Fed dann tun?

Hinweise aus Video:

1. Werbung: Rohstoffe handeln - kostenloses Webinar:

www.rohstoff-workshop.de

2. Bitcoin und der $2-Billionen-Crash: Wie ernst ist die Lage?

Das Video "Die Trump-Blase platzt: KI killt Jobs, Stagflation voraus!" sehen Sie hier..