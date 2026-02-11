Besonders beachtet!
Commerzbank Aktie deutlicher Kursrutsch - 11.02.2026
Am 11.02.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um -5,45 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.
Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -5,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 33,48€, mit einem Minus von -5,45 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,83 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Rückgang von -1,65 %.
Commerzbank Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,84 %
|1 Monat
|+1,32 %
|3 Monate
|+3,83 %
|1 Jahr
|+87,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die in den letzten Wochen stark schwankte und aktuell um 4,5% gefallen ist. Anleger reagieren unterschiedlich: Einige stocken ihre Bestände auf, während andere auf einen weiteren Rückgang um 10% spekulieren. Trotz positiver Geschäftszahlen und einer erhöhten Dividende bleibt der Kurs instabil. Zudem werden mögliche Marktmanipulationen und strategische Entscheidungen der Bank, wie Aktienrückkäufe, thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Zur Commerzbank Diskussion
Informationen zur Commerzbank Aktie
Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,87 Mrd. € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank
BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,20 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -1,87 %. ING Group verliert -0,83 % UniCredit notiert im Minus, mit -1,64 %.
Commerzbank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.