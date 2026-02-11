    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Scout24 Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Scout24 Aktie, bisher, um -3,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Scout24 Aktie.

    Foto: Scout24 SE

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Scout24 Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Die Scout24 Aktie notiert aktuell bei 73,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,45  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der Scout24 Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Scout24 Verluste von -22,49 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Scout24 Aktie damit um -9,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Scout24 eine negative Entwicklung von -15,64 % erlebt.

    Scout24 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,14 %
    1 Monat -15,74 %
    3 Monate -22,49 %
    1 Jahr -23,47 %

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,47 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 11.02. - FTSE Athex 20 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %.

    Scout24 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Scout24

    -3,45 %
    -9,14 %
    -15,74 %
    -22,49 %
    -23,47 %
    +46,81 %
    +17,54 %
    +194,73 %
    +143,65 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
