Zalando Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.02.2026

Die Zalando Aktie ist bisher um -2,55 % auf 21,750€ gefallen. Das sind -0,570 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,15 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Zalando Verluste von -1,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +4,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,27 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -10,89 %.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,41 % 1 Monat -9,27 % 3 Monate -1,10 % 1 Jahr -39,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anhaltende negative Kursentwicklung der Zalando Aktie, die von einem fehlenden Erholungsversuch begleitet wird. Nutzer äußern Bedenken zur Bewertung und Marktstellung von Zalando im DAX. Die bevorstehenden Unternehmenszahlen werden als entscheidend angesehen, jedoch gibt es Unsicherheiten über die zukünftige Performance. Technische Aspekte wie ein hohes Handelsvolumen beim Rückgang deuten auf Verkaufsdruck hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,75 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.