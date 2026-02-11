flatexDEGIRO Aktie bricht massiv ein - 11.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Mit einer Performance von -7,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,56 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,45 %.

Allein seit letzter Woche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -10,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die flatexDEGIRO um +9,00 % gewonnen.

flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,11 % 1 Monat +5,27 % 3 Monate +21,45 % 1 Jahr +122,67 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,10 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,85 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +0,61 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,77 %. ING Group verliert -0,83 %

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.