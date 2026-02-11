RENK Group - Aktie im Spotlight - 11.02.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten RENK Group Aktionäre einen Verlust von -11,44 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie fällt um -3,03 % auf 56,87€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +9,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +9,46 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,84 % 1 Monat -8,48 % 3 Monate -11,44 % 1 Jahr +157,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen heftigen Kursrückgang bei RENK mit hohem Volumen und Vorbörse‑Ausverkäufen. Nutzer sehen negative Überhänge durch Rheinmetall‑Kursziel‑Senkungen und kassierte Umsatzprognosen, befürchten Kapazitätsfolgen für RENK. Diskutiert werden Short‑Auflösungen, mögliche Gegenbewegungen bzw. Nachkäufe (ab ~45 €) und die bevorstehende Pre‑Close‑Konferenz zu Q4/FY25.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,69 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.