    HENSOLDT Aktie heute im Minus (78,45€) - 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -3,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Mit einer Performance von -3,03 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,45, mit einem Minus von -3,03 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HENSOLDT insgesamt ein Minus von -14,61 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +11,26 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,55 %
    1 Monat -10,83 %
    3 Monate -14,61 %
    1 Jahr +124,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen und Bewertungsfragen der HENSOLDT-Aktie: Rückgänge werden auf Analysten‑Kurszielsenkungen bei Rheinmetall und Friedensverhandlungen zurückgeführt, obwohl Hensoldt starke Fundamentalnews meldet (große Aufträge ~400 Mio., Radare, Auftragsbestand ~7,1 Mrd.). Viele sehen Einstiegsgelegenheiten (z. B.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,08 Mrd. € wert.

    Dax geht auf Abstand zu 25.000 Punkten


    Der Dax hat sich am Mittwoch ein Stück weit von der 25.000-Punkte-Marke entfernt. An den beiden Vortagen hatte sich die Tausendermarke schon als zu hohe Charthürde erwiesen und nun blieb ein weiterer Test zunächst aus. Im Gegenteil: Gegen Ende der …

    Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden


    Während die Renk-Aktie in den vergangenen Tagen um über 10 % zulegen konnte, tritt Hensoldt auf der Stelle. Dabei glänzt der Sensorspezialist mit Großaufträgen. Zuletzt hat Partner KNDS Systeme für Boxer und Leopard 2 in dreistelliger Millionenhöhe geordert. Reif für eine Kursrally scheint auch NEO Battery Materials zu sein. Das Technologieunternehmen bietet Herstellern von Drohnen, Robotern und Elektrofahrzeugen genau das, was sie brauchen: individualisierbare Hochleistungsbatterien aus westlicher Produktion. Die Produktion ist angelaufen, Aufträge sind vorhanden und mit starken Partnern arbeitet man bereits an der nächsten Batteriegeneration. Und was macht BYD? Die Aktie befindet sich klar im Abwärtstrend. Dabei will man in Deutschland den Absatz verdoppeln und in den USA zieht man gegen Donald Trump vor Gericht.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -2,90 %
    +0,55 %
    -10,83 %
    -14,61 %
    +124,04 %
    +202,04 %
    +467,50 %
    +373,19 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



