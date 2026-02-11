HENSOLDT Aktie heute im Minus (78,45€) - 11.02.2026

Mit einer Performance von -3,03 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,45€, mit einem Minus von -3,03 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HENSOLDT insgesamt ein Minus von -14,61 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +11,26 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,55 % 1 Monat -10,83 % 3 Monate -14,61 % 1 Jahr +124,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen und Bewertungsfragen der HENSOLDT-Aktie: Rückgänge werden auf Analysten‑Kurszielsenkungen bei Rheinmetall und Friedensverhandlungen zurückgeführt, obwohl Hensoldt starke Fundamentalnews meldet (große Aufträge ~400 Mio., Radare, Auftragsbestand ~7,1 Mrd.). Viele sehen Einstiegsgelegenheiten (z. B.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,08 Mrd. € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

