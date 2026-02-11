    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro

    Nagarro Aktie tiefrot - 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nagarro Aktie bisher Verluste von -5,66 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

    Nagarro Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von -5,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,83 %, geht es heute bei der Nagarro Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nagarro in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,39 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +0,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nagarro auf -12,80 %.

    Nagarro Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,15 %
    1 Monat -5,14 %
    3 Monate +53,39 %
    1 Jahr -25,13 %

    Informationen zur Nagarro Aktie

    Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 861,00 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 11.02. - FTSE Athex 20 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Nagarro Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nagarro

    -4,75 %
    +0,15 %
    -5,14 %
    +53,39 %
    -25,13 %
    -47,51 %
    -20,89 %
    +215,50 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220



