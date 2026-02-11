Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 11.02.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Ottobock mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -19,14 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,33 % musste die Ottobock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,75 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,33 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -9,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Ottobock bisher ein Minus von -15,19 %.

Ottobock Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,16 % 1 Monat -20,87 % 3 Monate -19,14 % 1 Jahr -20,30 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,60 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ottobock Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.