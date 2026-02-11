    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock

    Besonders beachtet!

    513 Aufrufe 513 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Ottobock Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ottobock Aktie.

    Besonders beachtet! - Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 11.02.2026
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Ottobock Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.02.2026

    Mit einer Performance von -5,33 % musste die Ottobock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,75 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,33 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Ottobock mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -19,14 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ottobock!
    Long
    45,43€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 5,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    65,85€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 5,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -9,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Ottobock bisher ein Minus von -15,19 %.

    Ottobock Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,16 %
    1 Monat -20,87 %
    3 Monate -19,14 %
    1 Jahr -20,30 %

    Informationen zur Ottobock Aktie

    Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,60 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 11.02. - FTSE Athex 20 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Ottobock Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ottobock

    -6,01 %
    -9,24 %
    -20,94 %
    -19,21 %
    -19,57 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 11.02.2026 Am 11.02.2026 ist die Ottobock Aktie, bisher, um -5,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ottobock Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     