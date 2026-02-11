    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Polizeieinsatz in Grünheide

    Tesla gegen IG Metall

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizeieinsatz bei Tesla-Betriebsratssitzung in Grünheide.
    • IG Metall weist Vorwurf der unbefugten Aufnahme zurück.
    • Ermittlungen wegen möglicher Verletzung der Vertraulichkeit.
    Polizeieinsatz in Grünheide - Tesla gegen IG Metall
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Im Werk von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist es bei der Betriebsratssitzung zu einem Polizeieinsatz gekommen. Werksleiter André Thierig warf einem Vertreter der IG Metall vor, er habe die Sitzung unbefugt aufgenommen. "Aus unbekannten Gründen zeichnete er die interne Sitzung auf und wurde dabei ertappt", schrieb Thierig auf dem Portal X. Tesla habe die Polizei verständigt und Anzeige erstattet. Die IG Metall sprach von einer Schmutzkampagne und wies den Vorwurf zurück.

    "Diese Behauptung ist eine ebenso dreiste wie kalkulierte Lüge", erklärte die Gruppe IG Metall - Tesla Workers GFBB im Tesla-Betriebsrat. Die Betriebsratsvorsitzende habe dem Gewerkschaftssekretär keine Möglichkeit gegeben, die Vorwürfe zu entkräften, sondern die Sitzung unterbrochen und Werkschutz und Polizei gerufen, die den Laptop beschlagnahmt habe. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

    Polizei nahm Strafanzeige auf

    Die Polizei nahm am Dienstag nach eigenen Angaben eine Strafanzeige auf und stellte Beweismittel sicher. Mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) werde das weitere Vorgehen abgesprochen, sagte ein Polizeisprecher. "Wie die weiteren Schritte aussehen, müssen wir mit der Staatsanwaltschaft prüfen." Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie um mögliche Verstöße gegen Paragrafen des Betriebsverfassungsgesetzes. Details nannte der Sprecher nicht.

    Im einzigen europäischen Tesla-Werk von Elon Musk in Brandenburg wird Anfang März ein neuer Betriebsrat gewählt. Zwischen Tesla und der IG Metall besteht schon länger ein Konflikt. Tesla lehnt die Einführung eines Tarifvertrags ab./vr/mow/DP/stk

    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 355,6 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

