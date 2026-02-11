DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft COMMERZBANK AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy schrieb am Mittwoch von guten Zahlen der Bank. So liege etwa der Nettogewinn um zwölf Prozent über der Konsensschätzung. Das Geldhaus habe sich mit Blick auf die Einnahmen auf breiter Basis gut entwickelt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 33,63EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
