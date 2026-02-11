BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dem Einzelhändler sei ein guter Jahresschluss gelungen, schrieb William Woods am Mittwoch. Das gelte vor allem für die Margen. Auf dem US-Markt entwickele sich die Supermarktkette Food Lion überdurchschnittlich gut./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,91 % und einem Kurs von 37,89EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



