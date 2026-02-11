RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Elektrolysespezialisten sowie der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 9,335EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.