BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umfang neuer Aufträge habe die Konsensschätzung um mehr als ein Fünftel übertroffen, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Fast ebenso groß sei der Vorsprung beim operativen Ergebnis (Ebit) gegenüber der durchschnittlichen Markterwartung./rob/bek/ag
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 157,8EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
