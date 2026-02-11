Pyrum: Rückenwind aus Frankreich

Die Pyrum Innovations AG erhält regulatorischen Rückenwind aus Frankreich: Dort wird Pyrolyseöl aus Altreifen seit Januar offiziell als Rohstoff für die chemische Industrie eingestuft. Diese Einordnung erleichtert die Integration in bestehende Wertschöpfungsketten und erhöht die Planungssicherheit für Abnehmer wie auch für Produzenten.

Pyrum gewinnt aus Altreifen mittels Thermolyse Pyrolyseöl, Industrieruß (recovered Carbon Black) und Stahl. Der Markteintritt für diese Recyclingprodukte ist anspruchsvoll, doch es gelingen zunehmend operative Fortschritte. Für das Öl bestehen Liefervereinbarungen mit BASF, beim Industrieruß unter anderem mit Continental sowie der Ralf Bohle GmbH (Schwalbe-Reifen).