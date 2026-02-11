    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPyrum Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Pyrum Innovations
    Pyrum: Rückenwind aus Frankreich

    Die Pyrum Innovations AG erhält regulatorischen Rückenwind aus Frankreich: Dort wird Pyrolyseöl aus Altreifen seit Januar offiziell als Rohstoff für die chemische Industrie eingestuft. Diese Einordnung erleichtert die Integration in bestehende Wertschöpfungsketten und erhöht die Planungssicherheit für Abnehmer wie auch für Produzenten.

    Pyrum gewinnt aus Altreifen mittels Thermolyse Pyrolyseöl, Industrieruß (recovered Carbon Black) und Stahl. Der Markteintritt für diese Recyclingprodukte ist anspruchsvoll, doch es gelingen zunehmend operative Fortschritte. Für das Öl bestehen Liefervereinbarungen mit BASF, beim Industrieruß unter anderem mit Continental sowie der Ralf Bohle GmbH (Schwalbe-Reifen).

    Die Entscheidung der französischen Behörden dürfte die Nachfrage nach Tire Pyrolysis Oil zusätzlich stimulieren und den industriellen Einsatz beschleunigen. Insgesamt verdichten sich damit die Anzeichen, dass Pyrum in den kommenden Jahren in eine Phase deutlich dynamischeren Wachstums eintreten könnte – eine Entwicklung, die sich perspektivisch auch im Börsenwert widerspiegeln sollte.

    (aktien-globlal.de, erstellt 11.02.26, 10:46 Uhr, veröffentlicht 11.02.26, 10:50 Uhr

    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen.
