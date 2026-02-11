    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    EU-Kommission will Flughäfen mit 5G gegen Drohnen schützen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU plant digitale Zäune für Drohnensicherheit.
    • 5G-Netze sollen Luftraumüberwachung unterstützen.
    • Registrierungspflicht für Drohnen ab 100 Gramm.
    STRASSBURG (dpa-AFX) - Digitale Zäune und Luftraumüberwachung per 5G: Die EU-Kommission will Flughäfen und andere kritische Infrastruktur in Europa künftig besser vor Zwischenfällen mit Drohnen schützen. Um den Luftraum zu überwachen, sollen dem Willen der Brüsseler Behörde nach auch 5G-Mobilfunknetze genutzt werden, wie aus einem in Straßburg vorgestellten Aktionsplan hervorgeht.

    Die Mobilfunknetze ermöglichen laut EU-Kommission eine präzise Echtzeitverfolgung von Flugobjekten und müssten daher angesichts der Bedrohungslage mitgenutzt werden. Manche Drohnen nutzen demnach SIM-Karten, wodurch sie entdeckt werden könnten.

    Denkbar ist laut Vorschlag aber auch, 5G-Antennen als eine Art Radar zu nutzen - also von den Drohnen reflektierende Signale zu empfangen und auszuwerten. Zusammen mit Künstlicher Intelligenz sollen die 5G-Netze so auffällige Flugrouten ausmachen und Behörden alarmieren. Der Aktionsplan soll die militärischen Programme und Pläne in Europa ergänzen und fokussiert sich daher auf zivile Maßnahmen.

    Technische Schranken für Verbotszonen und weitere Maßnahmen

    Im laufenden Jahr will die Brüsseler Behörde zudem ein Drohnensicherheitspaket vorstellen. Geplant ist laut hochrangigen EU-Beamten darin auch, dass Drohnen digitale Schranken einprogrammiert haben. Dafür sollen alle Mitgliedstaaten ihre Luftraumsperrzonen - etwa über Kraftwerken, Militäranlagen oder Flughäfen - einheitlich und digital kartieren.

    Diese Karten sollen in den Drohnen gespeichert sein und es ihnen technisch unmöglich machen, in einen gesperrten Luftraum zu fliegen. Um jede Drohne einem Besitzer zuordnen zu können - und damit die Arbeit von Ermittlern zu erleichtern - soll demnach zudem eine Registrierungspflicht für Drohnen ab 100 Gramm eingeführt werden.

    2025 viele Probleme an Flughäfen durch Drohnen

    In Europa kam es im vergangenen Jahr zu zahlreichen Sichtungen von Drohnen an Flughäfen. Oftmals musste deshalb der gesamte Flugverkehr eingestellt werden - so etwa in Berlin, Bremen, Hannover, Brüssel, Oslo, Kopenhagen oder auf Mallorca. Oft steht Russland im Verdacht hinter den Aktionen zu stecken.

    Nach Angaben der Bundesregierung haben Drohnensichtungen an wichtigen Einrichtungen in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stark zugenommen. Um unerlaubt fliegende Drohnen künftig besser zu erkennen und unschädlich machen zu können, haben Bund und Länder in Berlin ein Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) eingeweiht./tre/DP/mis

     

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 79,85 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,62 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,14 %/-9,87 % bedeutet.




