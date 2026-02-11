BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Unterseeschiffbau hätten sich die Margen verschlechtert, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Grund seien höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Kosten für die Inbetriebnahme einer Werft in Wismar./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:53 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:53 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 92,95EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



