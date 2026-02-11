RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Der operative Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen und könnte zu steigenden Konsensschätzungen führen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:06 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:06 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 63,61EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



