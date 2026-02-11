Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 33,49 auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 37,60 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+13,43 % bedeutet.