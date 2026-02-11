De.mem sieht enormes Wachstumspotenzial in Westaustralien

Bislang deutet alles darauf hin, dass das abgelaufene Jahr 2025 einen weiteren Rekord in De.mem‘s Firmengeschichte markieren wird. Ebenso sind die Prognosen für das neue Geschäftsjahr vielversprechend. Das liegt vor allem an den Entwicklungen in Westaustralien, wo die Mining-Industrie brummt – angetrieben von neuen Rekordzahlen beim Goldpreis nimmt der Abbau des Edelmetalls Fahrt auf. Ebenso gefragt sind für die Weltwirtschaft Seltene Erden, die ebenfalls in Westaustralien zu finden sind. De.mem hat sich mittlerweile zu einem verlässlichen Partner in der Bergbau-Industrie entwickelt und bedient – in Abgrenzung zu seiner Konkurrenz – vor allem mittelgroße Kunden.

Damit setzt sich De.mem bewusst von der Konkurrenz wie etwa Veolia ab, die vor allem Großkunden im Portfolio haben. Den mittelgroßen Kunden kann De.mem als so genannter One-Stop-Shop ein umfangreiches Rundum-Paket anbieten, was wiederum ein Vorteil gegenüber den zahlreichen kleineren Konkurrenten darstellt.

Konkret ist De.mem zwar mittlerweile international aufgestellt. Einen großen Teil seines Geschäfts macht das Unternehmen aber in Westaustralien. Neben der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hohlfasermembranen, die im Bau von dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen Anwendung finden, hat De.mem noch zwei weitere wichtige Geschäftsbereiche, die für stabile und wiederkehrende Einnahmen und attraktive Margen sorgen: Das Service- und Spezialchemiegeschäft, mit dem De.mem seinen festen Kundenstamm, vor allem in der aktuell boomenden Bergbaubranche in Australien, versorgt.

Mit diesem in der Wasseraufbereitungsbranche ungewöhnlichem Geschäftsmodell setzt sich De.mem klar von seinen Mitbewerbern ab und kann so Innovation und Solidität vereinen. „Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese unterschiedlichen Segmente so auf- und ausgebaut hat und verbindet, wie wir “, stellt Firmenchef Andreas Kröll die Einzigartigkeit seines Unternehmens heraus.

De.mem treibt organisches Wachstum voran

Dieses Geschäftsmodell macht es De.mem nun möglich, nach dem bisherigen Wachstum durch zahlreiche Übernahmen in den vergangenen Jahren, nun auch verstärkt organisch, also aus eigener Kraft, zu wachsen. Organisches Wachstum ist langfristig angelegt und schafft eine stabile Grundlage, die zu einem höheren Unternehmenswert und sicheren Marktanteilen führt. „Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein solide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren“, erklärt Kröll.