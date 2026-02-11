BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Equal Weight" belassen. Gut entwickelt habe sich zuletzt das Premiumsegment High Value Solutions (HVS), schrieb Pallav Mittal am Mittwoch. Darauf sollten die Aktien des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche positiv reagieren./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,37 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pallav Mittal

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

