BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements attestierte dem Einzelhandelskonzern am Mittwoch starke Margen. Dank diesen liege das operative Ergebnis (Ebit) um 8 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte. Der Ausblick decke sich weitgehend mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,65 % und einem Kurs von 37,80EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
