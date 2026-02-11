BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements attestierte dem Einzelhandelskonzern am Mittwoch starke Margen. Dank diesen liege das operative Ergebnis (Ebit) um 8 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte. Der Ausblick decke sich weitgehend mit den Erwartungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,65 % und einem Kurs von 37,80EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +0,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer