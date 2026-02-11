Rezolve Ai erwirbt Reward für 230 Millionen Dollar, um die Innovation im KI-gestützten Bankwesen und Handel zu beschleunigen

Rezolve Ai, ein an der NASDAQ notiertes globales Unternehmen für Handel und künstliche Intelligenz, erwirbt Reward im Rahmen einer All-Cash-Transaktion mit einem Volumen von 230 Millionen US-Dollar und schafft damit eine einzigartige Kombination aus konversationellem Handel und Handelsmedien.

Das einzigartige Angebot soll die Innovation im KI-gestützten Banking und Handel beschleunigen und ermöglicht Marken einen nahtlosen Übergang von der Discovery-Phase über hyperpersonalisierte Konversationen in Echtzeit bis hin zur Konversion mit verifizierter Closed-Loop-Messung.

Die Gruppe wurde mit dem Ziel der globalen Skalierung gegründet und nutzt etablierte Bank- und Einzelhandelsbeziehungen mit einer multinationalen Plattform, um die weltweite Einführung von KI-gesteuertem Handel zu unterstützen.

LONDON, 11. February 2026 /PRNewswire/ -- Reward, ein weltweit führender Anbieter von Kundenbindungs- und Handelsmedien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für 230 Millionen US-Dollar von Rezolve Ai PLC (NASDAQ: RZLV), einem globalen Anbieter von KI-gesteuerter Handels- und Zahlungsinfrastruktur, übernommen wurde.

Die Übernahme vereint die Kundenbindungs-, Intelligenz- und Aktivierungsfähigkeiten von Reward mit der konversationellen Handels- und KI-Plattform von Rezolve Ai, um Innovationen im Bereich des KI-gestützten Banking und Handels zu beschleunigen.

Gavin Dein, Gründer und Deputy Chairman von Reward, kommentierte: „Reward hat es sich zur Aufgabe gemacht, das tägliche Geldausgeben lohnender zu machen. Bis heute haben wir mehr als 2,5 Milliarden Dollar an unsere Kunden zurückgegeben, rund 20 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet und Mitarbeitende, ehemalige und aktuelle, mit mehr als 30 Millionen Dollar in Unternehmensaktien belohnt. Ich bin sehr stolz auf das, was wir bei Reward erreicht haben, und freue mich auf das, was unser Team als Teil der Rezolve Ai Group in Zukunft aufbauen wird."

KI-unterstützte Handels-Journeys, von den Insights bis zur Konversion

Zum ersten Mal werden Commerce Media und Conversational Commerce auf einer gemeinsamen KI-Grundlage zusammengeführt, die es Marken ermöglicht, nahtlos vom Erstkontakt und dem Setzen von Kaufimpulsen zu hyperpersonalisierten Konversationen überzugehen, die Verbraucherinnen und Verbraucher bis zum Kaufabschluss führen – mit messbaren Ergebnissen auf Basis realer Umsätze.