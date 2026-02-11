UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmazulieferers seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/edh/ agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,37 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,70

Kursziel alt: 25,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

