UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmazulieferers seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/edh/ ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,37 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
