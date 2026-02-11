Bierbrauer Heineken streicht bis zu 6.000 Stellen

Der Brauer leidet seit längerem unter weltweit sinkenden Bierverkäufen. Im vergangenen Jahr wurde rund 1,2 Prozent weniger Bier verkauft. Vor allem der Verkauf in Nord- und Südamerika sowie Europa steht nach Angaben des Unternehmens unter Druck. 2025 wurde ein Umsatz von rund 34,2 Milliarden Euro und ein Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro erzielt.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Bierbrauer Heineken will in den nächsten zwei Jahren 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze streichen. Die Kosten müssten weiter gesenkt werden, kündigte das Unternehmen in Amsterdam an.

Weltweit 87.000 Beschäftigte



Weltweit arbeiten rund 87.000 Menschen bei Heineken. Das Unternehmen ist in 190 Ländern aktiv.

Heineken will nun auf weitere Digitalisierung und den Einsatz von KI etwa beim Marketing setzen. Auch sollen einige Brauereien gestrichen werden. Welche Länder vom Stellenabbau betroffen werden, sagte das Unternehmen noch nicht.

Heineken will nach eigenen Angaben jährlich 400 bis 500 Millionen Euro sparen. Bereits im Oktober hatte Heineken Umstrukturierungen angekündigt, um rund zwei Milliarden Euro einzusparen. Am Hauptsitz in Amsterdam sollen den Angaben zufolge rund 400 Stellen gestrichen werden./xx/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heineken Aktie Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 76,30 auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heineken Aktie um +10,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,23 %. Die Marktkapitalisierung von Heineken bezifferte sich zuletzt auf 43,95 Mrd.. Heineken zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.



