    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    AKTIEN IM FOKUS 2

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer-Aktien fallen um 35% auf Tiefststand.
    • Schott Pharma-Aktien steigen um fast 13%.
    • Gerresheimer prüft interne Richtlinien und Konsequenzen.
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Kursentwicklung, weitere Stimmen)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursentwicklung der Aktien der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer und Schott Pharma könnte am Mittwoch kaum unterschiedlicher sein. Während erstere nach der Verschiebung der Bilanz für 2025 um bis zu 35 Prozent einbrachen auf das tiefste Niveau seit Sommer 2009, erholen sich Schott zeitweise um fast 13 Prozent.

    Der Weg von Gerresheimer führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb JPMorgan-Experte David Adlington in seiner ersten Reaktion. Nach Einschätzung des Barclays -Experten Pallav Mittal muss das neue Management die langfristige Darstellung des Unternehmens komplett überarbeiten und sich nur noch wirklich erreichbare Ziele setzen, um verlorenes Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Short
    17,21€
    Basispreis
    1,73
    Ask
    × 9,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    13,85€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 7,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Dienstagabend hatten die Düsseldorfer die ursprünglich für den 26. Februar geplante Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 verschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen.

    Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen und die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten. Der Konzern prüfe weiter Ursachen und Verantwortlichkeiten und habe bereits erste personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen. Zudem wurde eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Klärung beauftragt.

    Auch rechnet das Unternehmen 2025 mit nicht zahlungswirksamen Wertminderungen in Höhe von 220 bis 240 Millionen Euro. Ursache sind vor allem Entwicklungen bei Sensile Medical in der Schweiz und Gerresheimer Moulded Glass Chicago in den USA. 2025 wird man aus Sicht des Barclays-Experten Mittal unter den Markterwartungen gelandet sein. Auch 2026 liege der Konsens eher am oberen Ende dessen, was in Aussicht gestellt wurde.

    Im Februar 2025 hatten Anleger noch rund 80 Euro für Gerresheimer-Papiere gezahlt, auch wegen Übernahmefantasie, die aber rasch wieder entwich. Im Juli erklärte der Konzern die Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot für beendet. Hinzu kam eine träge Geschäftsentwicklung, das Unternehmen musste bei den Geschäftszielen zurückrudern.

    Und dann leitete auch noch die Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung problematischer Buchungen im Konzernabschluss 2024 ein. Anleger hatten dann aber eigentlich gehofft, dass das Thema vorbei sei, nachdem Gerresheimer von einer wahrscheinlichen Fehlbuchung eines niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrages berichtet hatte, was im Vergleich zum Konzernumsatz kaum ins Gewicht fällt.

    Der Konkurrenten Schott Pharma erhielt derweil Lob für seinen überraschend schwungvollen Start in das neue Geschäftsjahr 2025/26. Umsatz und operatives Ergebnis seien klar besser gewesen als erwartet, schrieb etwa Olivier Calvet von der Schweizer Bank UBS ./ag/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,50 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -27,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 660,06 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +30,89 %/+140,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf die Verschiebung des Jahresabschlusses: Sorgen über bevorstehende Abschreibungen (220–240 Mio. €), Werksschließung Chicago Heights und mögliche Veräußerung von Centor zur Bilanzbereinigung. Diskussionen zu Bewertung (Ziel ~20€), technischem Bild (EMA50 als Widerstand, Test der 23€-Marke), hohe Volatilität und Short-Aktivität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS 2 Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark Die Kursentwicklung der Aktien der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer und Schott Pharma könnte am Mittwoch kaum unterschiedlicher sein. Während erstere nach der Verschiebung der Bilanz für 2025 um bis zu 35 Prozent einbrachen auf das tiefste …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     