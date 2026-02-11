JEFFERIES stuft Ahold Delhaize auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie des Einzelhändlers im vierten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Dies sei den starken US-Margen zu verdanken. Auch der Free Cash Flow habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,77 % und einem Kurs von 37,84EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
