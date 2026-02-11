BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Auf diese dürfte der Markt leicht positiv reagieren, schrieb Lydia Rainforth am Mittwoch. Stark sei mit 116 Prozent das Verhältnis neuer Reserven im Verhältnis zur geförderten Menge an Energieträgern im vergangenen Jahr. Der Cashflow stehe zudem am Beginn eines mehrjährigen Wachstumspfads./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 63,61EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
