BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Auf diese dürfte der Markt leicht positiv reagieren, schrieb Lydia Rainforth am Mittwoch. Stark sei mit 116 Prozent das Verhältnis neuer Reserven im Verhältnis zur geförderten Menge an Energieträgern im vergangenen Jahr. Der Cashflow stehe zudem am Beginn eines mehrjährigen Wachstumspfads./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 63,61EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,00 € , was eine Steigerung von +24,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer