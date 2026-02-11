UBS stuft Douglas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch. Den Ausblick auf 2026 habe die Parfümeriekette bekräftigt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

