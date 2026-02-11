Baumarkt-Riese tätigt milliardenschwere Übernahme: Das ist geplant!

Dies ist die zweite Akquisition von QXO nach dem 11 Milliarden US-Dollar schweren Kauf von Beacon Roofing Supply im letzten Jahr und erfolgt, nachdem Jacobs im vergangenen Juni einen Rückschlag erlitt, als das in Atlanta ansässige Unternehmen Home Depot seinen feindlichen Übernahmeversuch für den Trockenbau- und Deckenvertrieb GMS abwehrte. Der Verlust bremste Jacobs' Bestrebungen, die jährliche Umsatzbasis von QXO von rund 5 Milliarden US-Dollar auf 50 Milliarden US-Dollar zu erweitern, und erhöhte den Druck auf seine nächsten Schritte.

Wie Reuters berichtet, hat sich der US-amerikanische Baustoffhändler QXO unter der Führung des Milliardärs und Geschäftsmanns Brad Jacobs laut zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen auf den Kauf des kleineren, privat geführten Händlers Kodiak Building Partners für rund 2,25 Milliarden US-Dollar geeinigt. Brad Jacobs, der Vorsitzende und CEO von QXO, versucht, sich im Vertrieb von Bauprodukten gegen die Einzelhandelsriesen Home Depot und Lowe's durchzusetzen.

QXO, mit einem Marktwert von über 16 Milliarden US-Dollar und dem Vertrieb von Dach- und Abdichtungsmaterialien, konkurriert im Großhandel von Baumaterialien mit Home Depot (388 Milliarden US-Dollar) und Lowe's (160 Milliarden US-Dollar). Dem Kodiak-Deal werden voraussichtlich in den kommenden Monaten weitere Transaktionen folgen, an denen sowohl private als auch börsennotierte Unternehmen beteiligt sein könnten, sagte eine der mit der Angelegenheit vertrauten Person.

Kodiak lehnte eine Stellungnahme ab. Jacobs reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Jacobs' frühere Übernahmeversuche wurden laut früheren Angaben von Investoren wie Affinity Partners, der Investmentfirma von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, sowie Sequoia Heritage unterstützt.

QXO und Kodiak beziehen viele der gleichen Produkte von denselben Lieferanten – 16 der 20 wichtigsten Lieferanten von Kodiak beliefern bereits QXO, was es dem Käufer ermöglicht, seine Einkaufskapazitäten zu erweitern und denselben Kunden eine breitere Produktpalette anzubieten, sagten die Insider. Jacobs hat angekündigt, künstliche Intelligenz einsetzen zu wollen, um bei QXO die Nachfrage besser vorherzusagen und den Lagerbestand präziser zu verwalten. Ziel ist es, die Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern.

Obwohl QXO und Kodiak im selben Sektor tätig sind, vertreiben sie unterschiedliche Produkte. Durch die Übernahme erweitert QXO sein Angebot über Dach- und Abdichtungsprodukte hinaus auf Holz, Dachstühle, Gipskarton und ein breiteres Spektrum an Baustoffen, Kategorien, die für große Hausbauunternehmen und regionale Baufirmen von zentraler Bedeutung sind. Laut Website bietet Kodiak zudem eigene Fertigungs- und Montagedienstleistungen an.

Laut der Quelle wird QXO im Rahmen der Vereinbarung 2 Milliarden US-Dollar zahlen und 13,2 Millionen QXO-Aktien an die Eigentümer von Kodiak ausgeben, wobei QXO sich die Option vorbehält, diese Aktien zu je 40 US-Dollar zurückzukaufen. Laut ihrer Website erwirtschaftet Kodiak einen Jahresumsatz von rund 2,4 Milliarden US-Dollar, betreibt 110 Standorte in 26 Bundesstaaten und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter.

Der Deal kommt zu einem Zeitpunkt zustande, an dem die hohen US-Hypothekenzinsen den Neubau von Eigenheimen sowie größere Reparatur- und Renovierungsprojekte weiterhin belasten.

Die Aktie von QXO ist am Mittwoch (14:55 Uhr MEZ) 0,43 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 23,21 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die QXO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,03 % und einem Kurs von 25,77USD auf NYSE (11. Februar 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.