Salzgitter kauft Spezialisten für Sicherheitsstahl in Dessau

Am Unternehmenssitz in Dessau-Roßlau wird den Angaben zufolge bereits seit 1859 Metall in allen Formen und Variationen mit umfassender Werkstoffkompetenz bearbeitet. Heute sei Thyrolf & Uhle einer der Hersteller von Stahlkomponenten und Baugruppen für den Infrastrukturschutz sowie für den zivilen und militärischen Fahrzeugbau, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Damit ergänze das Unternehmen das bestehende Portfolio der Salzgitter AG.

SALZGITTER/DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter übernimmt den Dessauer Sicherheitsstahlspezialistem Thyrolf & Uhle. Mit dem strategischen Zukauf erweitere der Konzern seine Kompetenzen im Zukunftsfeld Verteidigung, teilte die Salzgitter AG mit. Das mittelständische Unternehmen mit 100 Mitarbeitern verfüge über die notwendigen Zertifizierungen zur Bearbeitung von Teilen aus Sicherheitsstahl. Damit könne der wachsende Verteidigungsmarkt besser bedient werden.

"Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis. "Genau hier stärken wir als Salzgitter AG unser Angebot."

Die Übernahme steht den Angaben zufolge unter Vorbehalt insbesondere der behördlichen Freigaben. Zum Kaufpreis machte Salzgitter keine Angaben. Über die Übernahmemodalitäten hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, hieß es. Die heutige Thyrolf & Uhle GmbH war 1993 per Management Buy-Out aus dem ehemaligen VEB Zementanlagenbau Dessau entstanden./fjo/DP/jha

