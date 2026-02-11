    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ROUNDUP

    Salzgitter kauft Spezialisten für Sicherheitsstahl in Dessau

    SALZGITTER/DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter übernimmt den Dessauer Sicherheitsstahlspezialistem Thyrolf & Uhle. Mit dem strategischen Zukauf erweitere der Konzern seine Kompetenzen im Zukunftsfeld Verteidigung, teilte die Salzgitter AG mit. Das mittelständische Unternehmen mit 100 Mitarbeitern verfüge über die notwendigen Zertifizierungen zur Bearbeitung von Teilen aus Sicherheitsstahl. Damit könne der wachsende Verteidigungsmarkt besser bedient werden.

    Am Unternehmenssitz in Dessau-Roßlau wird den Angaben zufolge bereits seit 1859 Metall in allen Formen und Variationen mit umfassender Werkstoffkompetenz bearbeitet. Heute sei Thyrolf & Uhle einer der Hersteller von Stahlkomponenten und Baugruppen für den Infrastrukturschutz sowie für den zivilen und militärischen Fahrzeugbau, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Damit ergänze das Unternehmen das bestehende Portfolio der Salzgitter AG.

    "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis. "Genau hier stärken wir als Salzgitter AG unser Angebot."

    Die Übernahme steht den Angaben zufolge unter Vorbehalt insbesondere der behördlichen Freigaben. Zum Kaufpreis machte Salzgitter keine Angaben. Über die Übernahmemodalitäten hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, hieß es. Die heutige Thyrolf & Uhle GmbH war 1993 per Management Buy-Out aus dem ehemaligen VEB Zementanlagenbau Dessau entstanden./fjo/DP/jha

    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,53 % und einem Kurs von 57,85 auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +21,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -52,46 %/+5,63 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, insbesondere nach der Übernahme von Thyrolf & Uhle, die als strategischer Schritt in einem Wachstumsmarkt gewertet wird. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 zeigen eine Verbesserung, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Während einige Anleger optimistisch sind und die Aktie als unterbewertet ansehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Gasmangellage. Technische Analysen deuten auf Widerstandsniveaus hin, die möglicherweise bald erreicht werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

