Salzgitter kauft Spezialisten für Sicherheitsstahl in Dessau
- Salzgitter übernimmt Thyrolf & Uhle für Verteidigung.
- Zukauf stärkt Kompetenzen im Sicherheitsstahlmarkt.
- Übernahme steht unter behördlichen Genehmigungen.
SALZGITTER/DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter übernimmt den Dessauer Sicherheitsstahlspezialistem Thyrolf & Uhle. Mit dem strategischen Zukauf erweitere der Konzern seine Kompetenzen im Zukunftsfeld Verteidigung, teilte die Salzgitter AG mit. Das mittelständische Unternehmen mit 100 Mitarbeitern verfüge über die notwendigen Zertifizierungen zur Bearbeitung von Teilen aus Sicherheitsstahl. Damit könne der wachsende Verteidigungsmarkt besser bedient werden.
Am Unternehmenssitz in Dessau-Roßlau wird den Angaben zufolge bereits seit 1859 Metall in allen Formen und Variationen mit umfassender Werkstoffkompetenz bearbeitet. Heute sei Thyrolf & Uhle einer der Hersteller von Stahlkomponenten und Baugruppen für den Infrastrukturschutz sowie für den zivilen und militärischen Fahrzeugbau, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Damit ergänze das Unternehmen das bestehende Portfolio der Salzgitter AG.
"Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis. "Genau hier stärken wir als Salzgitter AG unser Angebot."
Die Übernahme steht den Angaben zufolge unter Vorbehalt insbesondere der behördlichen Freigaben. Zum Kaufpreis machte Salzgitter keine Angaben. Über die Übernahmemodalitäten hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, hieß es. Die heutige Thyrolf & Uhle GmbH war 1993 per Management Buy-Out aus dem ehemaligen VEB Zementanlagenbau Dessau entstanden./fjo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,53 % und einem Kurs von 57,85 auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +21,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -52,46 %/+5,63 % bedeutet.
Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
- Mit der Übernahme des Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden stärkt die Salzgitter AG ihr Portfolio in einem Wachstumsmarkt
Analyse:
Der übergeordnete Trend ist aufwärts (steigende Struktur, impulsiver Anstieg), zuletzt ein scharfer Rücksetzer und anschließender Reclaim in Richtung der vorherigen Widerstandszone um ~52EUR. Das Setup ist grundsätzlich bullisch, aber nach dem Impuls ist ein Pullback-Buy (Breakout → Rücklauf → Bestätigung) die robusteste Variante.
Wichtige Zonen
Trigger-/Bestätigungszone: 49,50–52,20EUR (Reclaim/Breakout-Hold, Setup wird aktiv)
Pullback-/Demand-Zone 1: 46,80–48,60EUR (Struktur + Fibo-Cluster)
Pullback-/Demand-Zone 2: 43,20–44,20EUR (tiefer Struktur-Support; last line)
Widerstand 1: 58,00–60,50EUR
Widerstand 2: 64,00–68,50EUR
Extension: 72,00–88,00EUR (nur bei klarer Fortsetzung)
Chart:
