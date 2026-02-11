BARCLAYS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe erneut die Ziele gesenkt, schrieb Pallav Mittal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Wir denken, dass das Management von Gerresheimer die längerfristige Erzählung neu fassen und sich erreichbare Ziele setzen sollte, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen", schrieb der Experte. Gerresheimer hatte zuvor mitgeteilt, aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt zu haben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -29,33 % und einem Kurs von 19,25EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pallav Mittal
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pallav Mittal
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte