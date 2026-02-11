UBS stuft Ahold Delhaize auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate der Supermarktkette hätten die Marktprognosen deutlich übertroffen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,80 % und einem Kurs von 37,85EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



