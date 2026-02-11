Allianz Aktie heute im Minus - 11.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Allianz Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,24 % im Minus. Der Kursrückgang der Allianz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,24 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

Obwohl die Allianz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,85 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um -2,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Allianz -3,52 % verloren.

Allianz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,56 % 1 Monat -1,15 % 3 Monate +5,85 % 1 Jahr +18,19 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Allianz Aktie, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Quartalszahlen und die Dividendenaussichten. Analysten haben ihre Schätzungen für das operative Ergebnis und den Jahresüberschuss aktualisiert, was zu unterschiedlichen Meinungen über die Dividende führt. Einige Mitglieder erwarten eine Dividende von über 16,70 Euro, während andere skeptisch sind und auf die Analystenprognosen hinweisen, die teils niedrigere Dividenden vorsehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,27 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. AXA notiert im Minus, mit -1,57 %. Münchener Rück notiert im Plus, mit +0,23 %. Zurich Insurance Group verliert -0,30 %

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.