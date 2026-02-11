Redcare Pharmacy Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 11.02.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie notiert aktuell bei 64,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,19 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Redcare Pharmacy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,43 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +13,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Redcare Pharmacy einen Anstieg von +2,29 %.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,16 % 1 Monat +0,52 % 3 Monate +6,43 % 1 Jahr -44,40 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.