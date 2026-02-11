Salzgitter Aktie schießt durch die Decke - 11.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von +7,06 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +4,98 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 57,60€, mit einem Plus von +7,06 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Salzgitter einen Gewinn von +95,70 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +21,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +44,78 % erlebt.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,76 % 1 Monat +26,80 % 3 Monate +95,70 % 1 Jahr +213,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, insbesondere nach der Übernahme von Thyrolf & Uhle, die als strategischer Schritt in einem Wachstumsmarkt gewertet wird. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 zeigen eine Verbesserung, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Während einige Anleger optimistisch sind und die Aktie als unterbewertet ansehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Gasmangellage. Technische Analysen deuten auf Widerstandsniveaus hin, die möglicherweise bald erreicht werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Mrd. € wert.

Der Stahlkonzern Salzgitter übernimmt den Dessauer Sicherheitsstahlspezialistem Thyrolf & Uhle. Mit dem strategischen Zukauf erweitere der Konzern seine Kompetenzen im Zukunftsfeld Verteidigung, teilte die Salzgitter AG mit. Das mittelständische …

Der Stahlkonzern Salzgitter will mit der Übernahme der Thyrolf & Uhle GmbH sein Rüstungsgeschäft ausbauen. "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte …

Der Dax hat sich am Mittwoch ein Stück weit von der 25.000-Punkte-Marke entfernt. An den beiden Vortagen hatte sich die Tausendermarke schon als zu hohe Charthürde erwiesen und nun blieb ein weiterer Test zunächst aus. Im Gegenteil: Gegen Ende der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,27 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,96 %. ArcelorMittal legt um +3,06 % zu

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.