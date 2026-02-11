WARBURG RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Neutral'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1770 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte die Erwartungen in allen Segmenten übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die starke Auftragsentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 1.609EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.





