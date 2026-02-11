UBS stuft TUI auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 9,00 auf 9,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Touristikkonzern habe in puncto Profitabilität bei Kreuzfahrten und Hotels gut abgeschnitten, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend im Resümee der Zahlen. Die Buchungen für die kommende Sommersaison ließen aber einige Fragen offen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 8,606EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,60
Kursziel alt: 9,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
