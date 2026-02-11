UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 157,7EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christopher Leonard

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



