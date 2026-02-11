UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 157,7EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christopher Leonard
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
