DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal von 475 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Schwankungen in der Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns seien nur schwer zu verdauen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Doch trotz vieler Widrigkeiten könne das Unternehmen vom Trend zur Gewichtsreduzierung letzten Endes profitieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 41,03EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 475

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



