    LEG Immobilien - Aktie steigt kräftig - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die LEG Immobilien Aktie, bisher, um +5,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LEG Immobilien Aktie.

    Foto: Maja Hitij - dpa

    LEG Immobilien ist ein führender deutscher Wohnimmobilienkonzern mit Fokus auf Erwerb, Verwaltung und Vermietung von Wohnimmobilien. Mit über 166.000 Einheiten, vor allem in NRW, ist LEG einer der größten Vermieter. Hauptkonkurrenten sind Vonovia und Deutsche Wohnen. LEG punktet mit regionaler Stärke und effizientem Management.

    LEG Immobilien aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die LEG Immobilien Aktie. Sie steigt um +5,99 % auf 67,23. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LEG Immobilien Aktie. Nach einem Plus von +2,30 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,23. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von LEG Immobilien über einen Zuwachs von +5,56 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LEG Immobilien Aktie damit um +13,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LEG Immobilien um +8,53 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,99 % geändert.

    LEG Immobilien Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,61 %
    1 Monat +4,70 %
    3 Monate +5,56 %
    1 Jahr -21,12 %

    Informationen zur LEG Immobilien Aktie

    Es gibt 74 Mio. LEG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,97 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 11.02. - FTSE Athex 20 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Vonovia und Co.

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,87 %. Vonovia notiert im Plus, mit +4,25 %. Aroundtown notiert im Plus, mit +2,17 %.

    LEG Immobilien Aktie jetzt kaufen?


    Ob die LEG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LEG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LEG Immobilien

    +5,67 %
    +13,76 %
    +4,74 %
    +5,23 %
    -21,29 %
    -11,73 %
    -44,94 %
    -3,32 %
    +58,31 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111



