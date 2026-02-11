Siemens Energy setzt Rekordlauf fort - KI-Strombedarf treibt an

Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research wies angesichts der weiterhin guten Kursentwicklung darauf hin, dass die schon hohen, eingepreisten Erwartungen mit den Resultaten für das erste Geschäftsquartal noch übertroffen worden seien. Der Energietechnikkonzern profitierte weiter von einer hohen Stromnachfrage und verzeichnete dabei Rekordaufträge.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch bei Anlegern wie schon seit vielen Monaten heiß begehrt. Die Rekordjagd, die im Oktober 2024 mit einer Bestmarke begonnen hatte, setzte sich am Vormittag nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal zunächst fort. Ein Rückschlag vom Vortag wurde mehr als nur aufgeholt und erstmals wurden Kurse über 160 Euro für die Aktien bezahlt. Zuletzt war der Aufschlag mit 158,70 Euro immer noch 5,4 Prozent groß.

Lucas Ferhani vom Investmenthaus Jefferies sprach von einem "starken Jahresauftakt", der getrieben sei vor allem von der Nachfrage im Gasturbinengeschäft, das den Auftragseingang aus eigener Kraft im Quartal um mehr als 80 Prozent steigern konnte. Ein weiterer Wachstumstreiber war die Netztechnik. Neben den Auftragseingängen haben laut Ferhani auch der bereinigte Gewinn und der freie Finanzmittelfluss weit über den Erwartungen gelegen.

Durch die Kursgewinne vom Mittwoch steigerten die Siemens-Energy-Aktien ihr Jahresplus auf mehr als 30 Prozent, was sie 2026 zum bislang besten Dax-Wert macht. Diese Rolle hatten sie 2024 schon inne und 2025 unter den Indexmitgliedern immerhin den zweiten Platz eingenommen. Die beeindruckende Rally wurde zuletzt weiter angetrieben von der Hoffnung darauf, dass das Unternehmen eine wichtige Rolle beim Trendthema der Künstliche Intelligenz spielt. So brauchen KI-Rechenzentren riesige Strommengen.

Im Oktober 2023 hatte der Kurs von Siemens Energy mit 6,40 Euro noch auf einem Rekordtief gestanden wegen einer Schieflage der Windkrafttochter Gamesa. Davon ausgehend, sind sie mittlerweile das 25-fache wert. Die Rally ist damit noch etwas beeindruckender als jene von Rheinmetall , die 2022 bis zum russischen Überfall auf die Ukraine noch weniger als 100 Euro kosteten und im Oktober bei knapp über 2000 Euro ihre Spitze fanden, von der sie sich längst verabschiedet haben./tih/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 1.608 auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,50 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 127,33 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -18,34 %/+9,92 % bedeutet.



