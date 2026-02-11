    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedaro Mining AktievorwärtsNachrichten zu Medaro Mining
    Medaro Mining Corp. betont positive Aussichten für den Abbau von kritischen Mineralien in der EU

    Fläche von 1.130 Hektar im historischen Bezirk Riddarhyttan-Bastnäs mittels Abstecken erworben; erläutert, warum Schweden sich zu einem wichtigen Standort für die verantwortungsvolle Erschließung kritischer Mineralvorkommen entwickelt

     

    Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 11. Februar 2026 Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem kürzlich angekündigten Einstieg in Schweden zu geben, wo das Unternehmen Mineralkonzessionen mit rund 1.130 Hektar Grundfläche in Mittelschweden innerhalb des größeren Gebiets Riddarhyttan-Bastnäs in der Gemeinde Skinnskatteberg in der Provinz Västmanland erworben hat (das „Konzessionsgebiet“).

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Schweden ein zunehmend attraktives Umfeld für die Exploration und Erschließung bietet, da die Europäische Union zunehmend den Aufbau heimischer Lieferketten für kritische Rohstoffe ins Visier nimmt, Schweden über eine etablierte Bergbau- und Infrastrukturbasis verfügt und ein Regulierungssystem besteht, das klar definierte Vorgehensweisen für die Vergabe von Mineralkonzessionen und Genehmigungen vorgibt.

     

    Aussichten für den Bergbau in Schweden: Stützende Nachfrage und günstige politische Rahmenbedingungen

     

    Schweden ist gut positioniert, um eine immer wichtigere Rolle in der Lieferkette für kritische Mineralien in Europa zu spielen. Das Europäische Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) soll die heimischen Förder-, Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten stärken und umfasst Maßnahmen zur Verkürzung der Genehmigungsfristen für bestimmte strategische Projekte (darunter auch veröffentlichte Ziele wie 27 Monate für Fördergenehmigungen und 15 Monate für Verarbeitungs-/Recyclinggenehmigungen im Rahmen des CRMA). (Internal Market and SMEs)

     

    Schweden hat selbst auch öffentlich die strategische Bedeutung kritischer Mineralien und verantwortungsvoller Lieferketten betont. Schweden ist der Sustainable Critical Mineral Alliance beigetreten und unterstreicht damit seinen politischen Fokus auf hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards sowie nachhaltige Beschaffung. (Regeringskansliet)

     

    Die jüngsten Entwicklungen deuten auch auf eine anhaltende Dynamik für Projekte im Bereich kritischer Mineralien im Inland hin. So hat Schweden beispielsweise einen Flächennutzungsplan für die von Talga geplante Graphitmine in der Nähe von Kiruna genehmigt, wobei schwedische Beamte die Rolle Schwedens bei der Unterstützung einer unabhängigeren europäischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen hervorgehoben haben. (MINING.COM)

