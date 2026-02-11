FORBES TRAVEL GUIDE ENTHÜLLT DIE STAR AWARDS 2026

ATLANTA, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide („FTG") - das einzige unabhängige, globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants, Spas und Hochseekreuzfahrten - hat heute seine Star Awards 2026 bekannt gegeben. Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie unter ForbesTravelGuide.com.

Ritz-Carlton Yacht Collection erhält das erste Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff; Celebrity erhält das erste Fünf-Sterne-Restaurant auf See

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Marriott International Inc!

Die 68. jährliche Liste ist ein wichtiger Meilenstein: Es umfasst mehr als 100 Länder, darunter neue Ziele wie Bhutan, Kroatien, Georgien, Grenada, Laos, Polen, Sri Lanka, Tansania und Usbekistan.

Die Liste enthält auch mehr neue Preisträger als je zuvor und viele erstmalige Auszeichnungen, was darauf hindeutet, dass die Luxusreisebranche in eine neue Ära eintritt:

Die weltweit erste Fünf-Sterne-Auszeichnung für Kreuzfahrten. Da Kreuzfahrten immer beliebter werden, ist die Ilma von The Ritz-Carlton Yacht Collection die erste Fünf-Sterne-Kreuzfahrt in der Geschichte von FTG. Und das Le Voyage von Meisterkoch Daniel Boulud auf der Celebrity Xcel ist das erste Fünf-Sterne-Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff.





Da Kreuzfahrten immer beliebter werden, ist die Ilma von The Ritz-Carlton Yacht Collection die erste Fünf-Sterne-Kreuzfahrt in der Geschichte von FTG. Und das Le Voyage von Meisterkoch Daniel Boulud auf der Celebrity Xcel ist das erste Fünf-Sterne-Restaurant auf einem Kreuzfahrtschiff. Kleinere Reiseziele machen große Fortschritte. Da Luxusreisende die großen Hauptstädte hinter sich lassen und kleinere Städte bevorzugen, die ein anspruchsvolles Angebot ohne Menschenmassen bieten, werden die Hotels dieser Gelegenheit gerecht. Die ersten Fünf-Sterne-Hotels kommen auf den Turks- und Caicosinseln (Wymara Villas), in Nikko, Japan (The Ritz-Carlton, Nikko), und in Montenegro (One&Only Portonovi) an. Das Charleston Place in Charleston und das 100 Princes Street in Edinburgh wurden mit vier Sternen ausgezeichnet und heben damit das Gastgewerbeangebot ihrer Städte und den anhaltenden touristischen Aufschwung einiger weniger erforschter Märkte hervor.





Da Luxusreisende die großen Hauptstädte hinter sich lassen und kleinere Städte bevorzugen, die ein anspruchsvolles Angebot ohne Menschenmassen bieten, werden die Hotels dieser Gelegenheit gerecht. Die ersten Fünf-Sterne-Hotels kommen auf den Turks- und Caicosinseln (Wymara Villas), in Nikko, Japan (The Ritz-Carlton, Nikko), und in Montenegro (One&Only Portonovi) an. Das Charleston Place in Charleston und das 100 Princes Street in Edinburgh wurden mit vier Sternen ausgezeichnet und heben damit das Gastgewerbeangebot ihrer Städte und den anhaltenden touristischen Aufschwung einiger weniger erforschter Märkte hervor. Marriott International Luxushotels glänzen. Atlanta erhält seinen ersten doppelten Fünf-Sterne-Stern: Das St. Regis Atlanta und sein Restaurant Atlas Buckhead. Das Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes erhält die erste Top-Hotel-Auszeichnung der Stadt. Und Nujuma, ein Ritz-Carlton-Reservat, ist das erste Fünf-Sterne-Hotel des saudi-arabischen Giga-Projekts am Roten Meer.





Atlanta erhält seinen ersten doppelten Fünf-Sterne-Stern: Das St. Regis Atlanta und sein Restaurant Atlas Buckhead. Das Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes erhält die erste Top-Hotel-Auszeichnung der Stadt. Und Nujuma, ein Ritz-Carlton-Reservat, ist das erste Fünf-Sterne-Hotel des saudi-arabischen Giga-Projekts am Roten Meer. Der Luxus schwenkt vom Verordneten zum Persönlichen. Indem sie sich auf individuelle, lokale Angebote stützen, bewegen sich die Hotels weg von der Einheitsgröße hin zu einem maßgeschneiderten Modell, das tief mit dem Zielort verwurzelt ist. Sedonas erstes Fünf-Sterne-Hotel, Mii amo, bietet maßgeschneiderte Wellness-Reisen in der Umgebung der roten Felsen. Und das Ritz-Carlton Reserve-Portfolio legt den Schwerpunkt auf lokale Erlebnisse, die es den Gästen ermöglichen, das Land in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.