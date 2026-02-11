DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal von 300 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei seiner ersten Bilanzvorlage als Chef von Kering habe Luca de Meo einen vernünftigen und glaubwürdigen mittelfristigen Ausblick gegeben, schrieb Gianmarco Conti in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Hinsichtlich des Zeitpunkts einer Erholung des Marktumfelds für Luxus gebe es aber noch Unsicherheit./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 279,6EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gianmarco Conti
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gianmarco Conti
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte