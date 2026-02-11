DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal von 300 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei seiner ersten Bilanzvorlage als Chef von Kering habe Luca de Meo einen vernünftigen und glaubwürdigen mittelfristigen Ausblick gegeben, schrieb Gianmarco Conti in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Hinsichtlich des Zeitpunkts einer Erholung des Marktumfelds für Luxus gebe es aber noch Unsicherheit./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 279,6EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gianmarco Conti

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



