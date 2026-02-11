    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Bald auch elektrisch!

    Diese Luxusaktie fährt allen davon!

    Ferrari liefert im vierten Quartal 2025 zwar weniger Wagen aus, doch die Aussichten für 2026 sind optimistisch. Analysten sind ebenfalls überzeugt, und die Aktie setzt ihr Comeback fort

    • Ferrari Q4 2025: Auslieferungen um 5,2 % gesunken.
    • Analysten optimistisch: Kursziel auf 375 Euro angehoben.
    • Launch des Ferrari Luce 2026: Starkes Marktpotenzial.
    Foto: Jung Ui-Chel - Matrix Images/Jung Ui-Chel

    Nach der Kursexplosion am Dienstag fährt die Aktie von Luxuswagenbauer Ferrari auch am Mittwoch weitere Gewinne ein. Insgesamt summieren sich die Gewinne seit Wochenanfang auf rund 13 Prozent. Damit setzt sich Ferrari von seinem 2-Jahres-Tief Anfang Februar ab und startet eine Aufholjagd.

    Unterstützung kommt dabei auch von Analystenseite. Die Experten von BofA Research bleiben optimistisch und bestätigen ihre Kaufempfehlung für Ferrari. Sie heben das Kursziel auf 375 Euro an und damit 17 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Das Unternehmen habe sich als erfolgreich darin erwiesen, starke Margen zu erzielen, auch in Zeiten von Währungs- und Kostendruck, schreibt BofA-Analyst Horst Schneider. Für das Jahr 2027 erwarten Analysten eine EBIT-Marge von über 30 Prozent, was das Potenzial hat, die Bewertung von Ferrari im Vergleich zu Wettbewerbern wie Hermès zu verbessern.

    Ferrari

    +5,11 %
    +15,32 %
    -4,59 %
    -13,95 %
    -31,36 %
    +26,16 %
    +80,68 %
    +948,74 %
    +560,29 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

    Für das Gesamtjahr 2025 meldete Ferrari einen Umsatz von 7,146 Milliarden Euro sowie einen EBIT von 2,11 Milliarden Euro und einen Gewinn von 8,96 Euro pro Aktie (EPS), was im Vergleich zur Prognose von mindestens 7,1 Milliarden Euro Umsatz und 8,80 Euro EPS liegt. Die EBIT-Marge stieg um 125 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr.

    Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kommenden Launch des Ferrari Luce, dem ersten rein elektrischen Modell des Unternehmens, das im Mai 2026 vorgestellt werden soll. Trotz allgemeiner Bedenken über die Nachfrage nach Luxus-EVs zeigt ein Beispiel wie die hohe Nachfrage nach dem limitierten Renault 5 Turbo 3E, dass es für exklusive Elektrofahrzeuge durchaus ein starkes Marktpotenzial gibt.

    Mit einem stabilen Auftragsbuch, dem bevorstehenden EV-Launch und der positiven Nachfrageentwicklung bei den neuen Modellen sieht das Unternehmen für die kommenden Jahre weiterhin große Chancen. Die aktuelle Bewertung bleibt für die Analysten attraktiv, und sie gehen davon aus, dass Ferrari auch in Zukunft durch seine Kombination aus Margenresilienz, exklusiver Produktstrategie und starker Nachfrage aus der Luxuswelt weiter erfolgreich wachsen wird.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,11 % und einem Kurs von 321,1EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:20 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
