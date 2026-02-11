RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 78 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Getränkekonzerns seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Nik Modi am Mittwoch. Zwar seien sie von einigem vorübergehenden Gegenwind und zeitliche Faktoren beeinträchtigt, aber die positive Dynamik des Portfolios überwiege./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 64,57EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 78

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

