DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die einzelnen Medikamentgruppen des Pharmakonzerns hätten unterschiedlich abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Überwiegend besser als angenommen hätten sich die Wirkstoffe gegen Krebserkrankungen entwickelt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 166,3EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
